Geburtshilfe Dillenburg: Wie kann es weitergehen?

Die Kreis-Grünen diskutieren in Dillenburg über Perspektiven für die Geburtshilfe an den Dill-Kliniken. Ein Knackpunkt kann der "Sicherstellungsauftrag" sein. Was steckt dahinter?

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg