Geburtshilfe Dillenburg: Zu Tode reguliert

Entscheidungs-Entbindungszeit, kurz E-E-Zeit. Sie bedeutet: Spätestens 20 Minuten nachdem die Entscheidung für einen Notfallkaiserschnitt getroffen wurde, sollte ein Kind entbunden sein. Sie bedeutet auch das Aus für die Geburtshilfe in Dillenburg.

Zum Jahresende wollen die Lahn-Dill-Kliniken die Station schließen. Die offizielle Begründung: Nachdem eine Gynäkologin gekündigt hatte, fehlt im kommenden Jahr ein Belegarzt. Die Stellenausschreibung sei erfolglos gewesen.

Warum hatte die Belegärztin gekündigt? Sie sagt, weil sie die Klinik-Geschäftsführung aufgefordert hatte, ein Papier zu unterschreiben . Sie habe garantieren sollen, dass sie die 20-Minuten-Frist, die sie in den vergangenen elf Jahren als Belegärztin jederzeit eingehalten habe, auch künftig jederzeit einhalten könne. Sie sei zwar davon ausgegangen, dass sie auch künftig während ihrer Bereitschaftsdienste jederzeit binnen 20 Minuten in der Dillenburger Klinik gewesen wäre, nur garantieren kann sie es nicht. Das reichte der Geschäftsführung nicht. Es geht für Medizinerin und Klinik um die Frage der Haftung in einem Notfall und um die Frage, wer dann zahlt, ob eine Versicherung einspringt oder nicht.

In der Dillenburger Klinik hatte vor ein paar Jahren ein Arzt mehr als 20 Minuten lang an einer Gebärenden herumgedoktert und krampfhaft versucht, ein Baby mit einer Saugglocke zur Welt zu bringen. Erst dann, viel zu spät, hatte er sich für einen Notkaiserschnitt entschieden. Der Säugling musste wiederbelebt werden. Dieser Fall hatte die Versicherung auf den Plan gerufen. Nur: Dieser Arzt, er arbeitet längst nicht mehr in der Klinik, war rechtzeitig vor Ort, er hatte „bloß“ falsch gehandelt.

Das Deutsche Ärzteblatt berichtet über den Hintergrund der E-E-Zeit. Zwischen 2008 und 2015 seien nahezu alle Notkaiserschnitte in deutschen Kliniken analysiert wurden. Bei insgesamt knapp 40.000 Neugeborenen habe die E-E-Zeit in knapp zwei Dritteln der Fälle unter 10 Minuten gelegen, in rund einem Drittel bei bis zu 20 Minuten und in 1,1 Prozent der Fälle über 20 Minuten. Das Fazit des Artikels, verfasst von Professoren aus Geburtskliniken und Qualitätssicherungs-Instituten: „Nach unseren Analysen scheint es gerechtfertigt, eine E-E-Zeit von maximal 20 Minuten als einen Qualitätsindikator einzuführen und anzuwenden.“

Allerdings heißt es in dem Artikel auch: In der wissenschaftlichen Literatur finde sich kaum empirische Evidenz, die diesen Schwellenwert untermauere. Und: Eine Leitlinie des staatlichen britischen Gesundheitssystems aus dem Jahr 2011 empfiehlt eine E-E-Zeit von 30 Minuten, falls eine unmittelbare Lebensbedrohung für Mutter und/oder Kind vorliege.

Was bedeutet das für Dillenburg? Hier wurde eine Entscheidung aufgrund einer Leitlinie getroffen, die durchaus infrage gestellt werden kann – die aber offenbar Maßstab für Versicherungen ist. Hier wurde eine Entscheidung getroffen, damit es selbst in absoluten Ausnahmefällen auf dem Papier eine Garantie gibt, dass innerhalb von 20 Minuten nicht bloß Kinderkrankenschwestern und Hebammen hilfsbereit sind, sondern auch ein Arzt. Das Absurde: Sie führt dazu, dass werdende Eltern künftig innerhalb von etwa 40 Minuten, so lange werden viele zur nächstgelegenen Geburtsklinik brauchen, überhaupt keine Hilfe haben. Aber die Qualitätsleitlinien werden dann eingehalten. Für manches Baby heißt es dann vielleicht: Es wurde zu Tode reguliert.