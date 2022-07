Geburtshilfe: Klinik-Leitung weist Hebammen-Vorwürfe zurück

Die Lahn-Dill-Kliniken wehren sich gegen Vorwurf einer Hebamme, die Schließung der Geburtsstation würde Babys gefährden. Symbolfoto: Fabian Strauch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/WETZLAR - Mit einer Pressemitteilung nimmt die Geschäftsleitung der Lahn-Dill-Kliniken Stellung zu einem Artikel auf mittelhessen.de, in dem eine Hebamme der Geburtsstation in Dillenburg Vorwürfe gegen die Klinikleitung erhoben hatte. "Uns ist es ein großes Anliegen, den Bericht vom 13. Juli nicht unkommentiert zu lassen", erklärt Tobias Gottschalk, Sprecher der Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken.

"Wir bedauern sehr, dass der Kreißsaal in Dillenburg wahrscheinlich nur bis zum 31. Dezember betrieben werden kann, aber es gibt aktuell keine andere Möglichkeit, da wir die rechtliche Vorgabe zum Betrieb einer belegärztlich betriebenen Geburtshilfe nach diesem Datum nicht mehr aufrechterhalten können." Diese besagt, dass mindestens drei Fachärzte belegärztlich tätig sein müssen und die ständige fachärztliche Verfügbarkeit zu garantieren ist, um eine fach- und leitliniengerechte Versorgung zu gewährleisten. "Das ist für die Sicherheit von Leib und Leben der werdenden Mütter und ihrer Kinder von größter Bedeutung", so Gottschalk. "Den Vorwurf, wir würden billigend in Kauf nehmen, dass Kinder sterben, weisen wir entschieden zurück".

Die Lahn-Dill-Kliniken hätten aufgrund der Altersstruktur - zwei der Belegärzte sind deutlich über 60 Jahre - frühzeitig die Nachfolge regeln wollen und eine Belegarztstelle bereits dieses Frühjahr im Deutschen Ärzteblatt ausgeschrieben. Dies sei ohne Erfolg geblieben.

Verknüpfte Artikel

"Gemeinsam mit unseren Ärzten prüfen wir intensiv, ob wir eine Hauptabteilung - im Artikel A-Abteilung genannt -, mit fest angestellten Fachärzten aufbauen können", sagt Gottschalk. "Man benötigt hierfür aber sehr viel Fachpersonal, welches äußerst schwer zu finden ist." Am Klinikum Wetzlar werde beispielsweise die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe aus einem Team mit acht Fachärzten, inklusive Chefarzt und sechs Assistenzärzten in Weiterbildung, betrieben. "Eine solche Struktur in Dillenburg aufzubauen, ist nahezu unmöglich. Wir haben selbst in Wetzlar immer wieder die Herausforderung, Ärzte zu gewinnen", erklärt Tobias Gottschalk.

Lesen Sie auch: Hund fällt von Brücke in die Aubach und stirbt

Sollte es nicht gelingen, eine entsprechende Abteilung zu etablieren, stünden in der Umgebung beispielsweise die geburtshilflichen Abteilungen in Wetzlar und Siegen zur Verfügung.