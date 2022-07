Geburtsstation Dillenburg: Klinik will Fortbestand prüfen

Hebammen und Krankenschwestern haben am Montag vor der Kreistagssitzung in Wetzlar gegen die Schließung der Geburtsstation in der Dillenburger Klinik demonstriert. Foto: Jörgen Linker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/WETZLAR - Der Aufsichtsrat der Lahn-Dill-Kliniken hat in seiner Sitzung am Dienstag die Klinik-Geschäftsführung beauftragt, Optionen für den Erhalt der Geburtsstation in Dillenburg zu prüfen. Landrat Wolfgang Schuster (SPD), Aufsichtsratsvorsitzender der kreiseigenen Kliniken, hatte dies zuvor im Kreistag am Montag angekündigt. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse der Prüfung im Herbst vorliegen. Gegebenenfalls soll der Kreispolitik in einer Sondersitzung berichtet werden.

Ursprünglich hatte der Aufsichtsrat am Dienstag über die Schließung der Station zum Jahresende entscheiden wollen. Dieser Beschluss ist damit zumindest vorerst vom Tisch. Dies hatten auch die Kreistagsabgeordneten gefordert, einstimmig hatten sie den Aufsichtsrat aufgefordert, den Entscheid über die Schließung zu vertagen, Alternativen zu prüfen und der Kreispolitik zuvor über die Situation der Geburtsstation zu berichten.

Weiterführende Links

Die Station ist eine Belegarzt-Station, sie wird von drei freiberuflichen Gynäkologen betrieben. Eine Ärztin hatte zum Jahresende gekündigt, die beiden anderen Mediziner sind 63 beziehungsweise 70 Jahre alt. Ersatz hatte trotz Stellenausschreibung nicht gefunden werden können. Deshalb hatte die Klinik die Schließung zum Jahresende angekündigt.

Gespräche mit Sozialministerium

Wie die Lahn-Dill-Kliniken am Mittwoch in einer Presseerklärung mitteilte, ist auch folgende Option denkbar: der Aufbau einer Hauptabteilung mit fest angestellten Fachärzten. Dafür sei sehr viel Fachpersonal notwendig. Am Klinikum Wetzlar werde beispielsweise die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe aus einem Team mit acht Fachärzten, inklusive Chefarzt und sechs Assistenzärzten in Weiterbildung betrieben. Eine solche Struktur aufzubauen sei mehr als schwierig, denn selbst in Wetzlar habe man immer wieder die Herausforderung, Ärzte für gynäkologische Abteilung zu gewinnen.

In der Mitteilung heißt es weiter: "Darüber hinaus wird die Geschäftsführung weitere Gespräche mit dem hessischen Sozialministerium führen, um die Möglichkeiten zur Fortführung der Abteilung abzustimmen."