Gemeinsam das Ehrenamt noch mehr stärken

Freiwilligenzentrum Mittelhessen (FZM) und Arbeiterwohlfahrt (Awo) laden in Herborn Interessierte ab sofort zu einer wöchentlichen Sprechstunde zum Thema "Ehrenamt" ein (v.l.): Nils Neidhart (Awo), Erster Stadtrat Claus Krimmel, Karin Buchner und Vorsitzender Uwe Röndigs vom FZM sowie Joachim Spahn (Awo) während der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags. Foto: Awo Lahn-Dill

HERBORN/WETZLAR - "Das Ehrenamt zu stärken und freiwillig Engagierte zu finden" - diesen gemeinsamen Zielen haben sich das Freiwilligenzentrum Mittelhessen und das Team vom Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lahn-Dill in Herborn verschrieben und ihr Bekenntnis zu einer noch stärkeren Zusammenarbeit mit einem Kooperationsvertrag bekräftigt.

"Mit der Awo haben wir einen guten Partner an der Seite", unterstrich Uwe Röndigs, Vorsitzender des seit 2003 bestehenden und in unserem Verlagshaus in Wetzlar angesiedelten Freiwilligenzentrums Mittelhessen (FZM), bei der Unterzeichnung am Montag. Röndigs ist zuversichtlich: "Das gibt eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit."

Seit etwa 14 Tagen ist das FZM einmal wöchentlich mit einer Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus im Walkmühlenweg 5a präsent, um eine Anlaufstelle für all diejenigen zu sein, die sich engagieren oder mit Freiwilligen zusammenarbeiten wollen.

"Engagement", so Röndigs weiter, brauche "ein Zuhause". Mit dem Mehrgenerationenhaus hätten Freiwilligenzentrum und Awo Lahn-Dill diesen Platz gefunden.

Dass er "sofort begeistert" gewesen sei, "als die Idee kam", die ohnehin bestehende Zusammenarbeit noch einmal zu vertiefen, machte Nils Neidhart deutlich. Der Vorstand der Awo Lahn-Dill berichtete, dass das Freiwilligenzentrum in den vergangenen 18 Jahren "eine tolle Entwicklung genommen" habe. Im Mehrgenerationenhaus bot das FZM schon unter anderem Schulungen von sogenannten "Integrationslotsen" sowie Seminare zur Fortbildung freiwillig Engagierter an.

Die jetzige Entscheidung, komme "zum richtigen Zeitpunkt", sagte Neidhart: Seit Herbst 2020 sei die Awo als Partner des Lahn-Dill-Kreises bemüht, ihr Engagement in den Quartieren vor Ort mittels sozialraumorientierter Teilhabe- und Familienzentren zu verstärken.

Lobende Worte für die Zusammenarbeit fand auch Herborns Erster Stadtrat Claus Krimmel: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie erschwere es vielen Vereinen und Zusammenschlüssen zunehmend, Freiwillige zu finden, die sich engagieren wollten. Daher sei die Stadt über das gemeinsame Engagement von Freiwilligenzentrum und Mehrgenerationenhaus besonders erfreut.

Als "tolles Zeichen und nachhaltiges Bekenntnis der Stadt zum Ehrenamt" wertete FZM-Geschäftsführerin Karin Buchner den Umstand, dass sich Herborn 2021 mit einem vierköpfigen Team erstmals am landesweiten "Engagement-Lotsen"-Programm beteiligt. Die "E-Lotsen" sollen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung im November ehrenamtliche Aktivitäten in ihrer Kommune koordinieren, Projekte umsetzen und Bürger für ein freiwilliges Engagement gewinnen.

Buchner und Joachim Spahn, Koordinator im Awo-Mehrgenerationenhaus, planen im Zuge der am Montag unterzeichneten Kooperation auch ein "Ehrenamts-Café" sowie weitere gemeinsame Fortbildungen freiwillig Engagierter zu aktuellen Themen. Die Sprechstunden finden im montags von 14.30 bis 16.30 Uhr im Familienzentrum im Walkmühlenweg 5a statt.