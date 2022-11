Große Bühne für die besten Azubis der IHK Lahn-Dill

Jetzt teilen:

WETZLAR - Vor 250 geladenen Gästen hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill in der Stadthalle Wetzlar die besten IHK-Prüflinge des Jahres ausgezeichnet. 73 Absolventen aus 55 Unternehmen und elf Weiterbildungsbeste nahmen eine Urkunde aus den Händen von IHK-Vizepräsident Roland Mandler entgegen.

"Sie haben mit der dualen Ausbildung definitiv auf das richtige Pferd gesetzt. Diese Ausbildung wird Ihnen die Türen in der Wirtschaft öffnen. Denn unsere Unternehmen brauchen Fachkräfte wie Sie - heute und in Zukunft", sagte Vizepräsident Mandler und ermutigte die erfolgreichen Absolventen, die nachkommenden Azubi-Generationen zu unterstützen: "Sehen Sie die Chancen, die sich Ihnen eröffnen, gleichzeitig als eine Art Verpflichtung: Nutzen Sie nicht nur alle Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, sondern ebnen bitte auch Sie der nächsten Generation von jungen Menschen den Weg ins Berufsleben, wie er Ihnen von Ihren Eltern, Ausbildern und Lehrern bis hierhin geebnet wurde."

Im Abschlussjahr 2022 haben rund 1300 Teilnehmer eine Berufsabschluss- oder Weiterbildungsprüfung vor der IHK-Lahn-Dill abgelegt. Die Abschlussprüfungen wurden in rund 100 Berufen abgenommen, die Weiterbildungsprüfungen konnten in fünf Abschlüssen abgelegt werden. Die Ausbildungsbesten haben mit mindestens 92 Punkten von 100 ihre Prüfung abgeschlossen - das entspricht einer glatten Eins. Das teilt die IHK in einer Pressemitteilung erläuternd mit.

Für gute Stimmung auf der Bühne habe neben der Urkundenverleihung durch IHK-Bereichsleiter Gerd Hackenberg auch der Zauberer Mellow mit drei Showeinlagen gesorgt.