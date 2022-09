Grüne Lahn-Dill diskutieren über Geburtshilfe in Dillenburg

Ihr droht das Aus: Welche Perspektiven gibt es für die Geburtshilfe in der Dill-Klinik? Dazu veranstalten die Grünen Lahn-Dill einen Themenabend in Dillenburg. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Wie kann es für die Geburtshilfe in den Dillenburger Dill-Kliniken weitergehen? Diese Frage stellen die Grünen Lahn-Dill am Montag, 26. September, bei einem Themenabend in Dillenburg in den Fokus.

Im evangelischen Gemeindehaus "Zwingel" geht es um die Zukunft der Geburtshilfe in Dillenburg. Anlass ist die drohende Schließung der Station in der Klinik am Roteberg. Ziel des Abends ist es nach Angaben der Grünen, "Perspektiven aufzuzeigen für eine qualitativ hochwertige Geburtshilfe und Begleitung von Schwangeren im ländlichen Raum". Dabei soll die aktuelle Situation in Dillenburg ebenfalls beleuchtet werden.

Am Podium nehmen die Grünen-Landtagsabgeordnete Kathrin Anders, Martina Klenk, Vorsitzende des Landesverbands der Hessischen Hebammen, und Dr. Daniel Sattler, Notfallmediziner und Mitglied der Grünen-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises, Platz. Anders hält zum Auftakt einen Vortrag.

Als Moderatorinnen fungieren Martina Klement, Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion, und Kreisgrünen-Sprecherin Dorothea Gillert-Marien. Es gelten die am Veranstaltungstag aktuellen Covid-19-Hygieneregeln. Die Grünen empfehlen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.