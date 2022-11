„Gude, Mittelhessen!“ – Der Morgen-Podcast für die Region

"Gude, Mittelhessen!" – Hören Sie die aktuelle Podcast-Folge hier. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Ob hier direkt auf mittelhessen.de, Amazon Alexa oder dem Podcast-Player Ihrer Wahl: Zwischen Montag und Freitag liefert Ihnen unser Podcast "Gude, Mittelhessen!" jeden Morgen in der Früh die wichtigsten Informationen und Nachrichten. Was sind die relevantesten Nachrichten für Mittelhessen? Was passiert in Wetzlar, Dillenburg, Limburg, Gießen und Marburg? Was ist los in den Landkreisen und der Region? Mit unserem Morgen-Podcast sind Sie immer bestens informiert.

Gude? Für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass Sie sich fragen, was "Gude" bedeutet, sei an dieser Stelle ausnahmsweise Wikipedia zitiert: "Gude ist eine universelle Grußformel, die in mittelhessischer, südhessischer, rheinhessischer, Odenwälder, Westerwälder und Hunsrücker Mundart genauso Verwendung findet wie im Moselfränkischen."

Alle Links zum Podcast auf den jeweiligen Plattformen finden Sie am Ende des Artikels.

Aktuelle Folge direkt hier hören

Wie klingt „Gude, Mittelhessen!“? Die aktuelle Folge können Sie direkt hier im Webplayer hören. Nutzen Sie zum Starten einfach den Play-Button:

”Gude, Mittelhessen!” auf allen Plattformen