1 min

Hans-Jürgen Irmer spricht sich für Markus Söder aus

Die Entscheidung um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU steht bald an: Der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete schreibt einen Brief an seine Fraktionskollegen.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg