"Haus Elisabeth" übernimmt Hospizdienste im Dillgebiet

Wechsel: Roland Penktner (links) - hier mit Hartmut Uebach, dem Geschäftsführer der Hospizdienste Lahn-Dill - wird neuer Koordinator des ambulanten Hospizdienstes.

DILLENBURG/HERBORN/HAIGER - Über 20 Jahre lang ist die Hospizdienste Lahn-Dill gGmbH im Bereich der Hospizarbeit aktiv gewesen und hat den Ambulanten Hospizdienst im Raum Dillenburg, Herborn und Haiger betrieben. Dann aber wurde die Entscheidung getroffen, die Hospizdienste aufzulösen. Mit der Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH wurde ein neuer Träger gefunden, der die ambulante Hospizarbeit im Dillgebiet fortführen wird.

"Uns als Träger des Seniorenheims ,Haus Elisabeth' verbindet sowohl mit der Hospizdienste Lahn-Dill gGmbH als auch mit deren Geschäftsführer Hartmut Uebach eine langjährige und vertraute Zusammenarbeit", sagt Peter Bittermann, Geschäftsführer der Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH. "Darum freut es uns sehr, dass wir die Arbeit um schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige fortführen dürfen. Wir werden die Trägerschaft zum 1. April übernehmen, sodass keine Unterbrechungen in diesem segensreichen Wirken entstehen."

"Sterbende Menschen möchten ihre letzte Lebensphase zu Hause, das heißt, in der vertrauten Umgebung und im Kreis der Familie verbringen", sagte Hartmut Uebach. Der Ambulante Hospizdienst wolle dazu beitragen, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehe. "Wir sind uns sicher, dass der neue Träger seine Arbeit in unserem Sinne fortsetzen wird," so Uebach.

Roland Penktner wird als Koordinator des Ambulanten Hospizdienstes tätig werden. Penktner ist bereits seit vielen Jahren als Altenpfleger im "Haus Elisabeth" tätig und absolvierte vielfältige Weiterbildungen, unter anderem auch zur Palliativ-Care-Fachkraft. "Ich habe Hochachtung vor dieser Aufgabe, die Herr Uebach über so viele Jahre begleitet und ausgestaltet hat", sagte Penktner.

Fast alle Ehrenamtlichen arbeiten auch weiterhin mit

Ein wesentliches Merkmal der ambulanten Hospizarbeit ist der Dienst ehrenamtlicher Mitarbeiter. "In der psychosozialen Begleitung der Betroffenen übernehmen die Ehrenamtlichen vielfältige Aufgaben", sagte Uebach. "Durch ihre Arbeit leisten sie nicht nur einen unverzichtbaren Beitrag in der Begleitung der Betroffenen, sondern sie tragen wesentlich dazu bei, dass sich in unserer Gesellschaft ein Wandel im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen vollzieht."

Fast alle der bisher schon ehrenamtlich tätigen Hospizbegleiter werden ihre Arbeit unter der neuen Trägerschaft fortführen. Dies sieht Peter Bittermann als Vertrauensbeweis und gleichzeitig als Auftrag, diese Arbeit im selben Geist und von liebevoller Zuwendung geprägt auszuüben.