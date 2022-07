5 min

Hebamme warnt: "Mütter und Kinder werden sterben"

Bald kein Kreißsaal mehr in Dillenburg? Um den Erhalt der Geburtsstation in den Dill-Kliniken wird gekämpft. Warum dies wichtig ist, zeigt sich am Dienstagmorgen um 11.14 Uhr.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg