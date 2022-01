"Hessens dienstältester Schutzmann" geht in den Ruhestand

Der Leiter der Polizeidirektion Lahn-Dill in Dillenburg verlässt die Brücke: Polizeidirektor Siegfried Schulz. Foto: Polizeidirektion Lahn-Dill

DILLENBURG/GIESSEN - Dillenburg/Gießen (red). "Hessens dienstältester Schutzmann" - als diesen hat Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul den bisherigen Leiter der in Dillenburg ansässigen Polizeidirektion Lahn-Dill bezeichnet. Am Freitag hat er Polizeidirektor Siegfried Schulz mit der entsprechenden Urkunde in den Ruhestand verabschiedet.

"An seinem letzten Tag im Dienst, am 31. Dezember 2022, blickte Siegfried Schulz auf über 47 Jahre oder exakt 17 290 Tage Polizeidienst zurück", sagte Paul. Er dankte Schulz für "die angenehme Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit für Polizei und Bevölkerung", wünschte Gesundheit und eine schöne Zeit im neuen Lebensabschnitt.

Siegfried Schulz trat am 1. Oktober 1974 im Alter von 16 Jahren in den Dienst bei der Hessischen Polizei. Nach der Ausbildung kam er zur Bereitschaftspolizei.

Engagiert auch in der Kirche

und der Kriminalprävention

1985 schloss er sein Studium zum Polizeikommissar an der Hessischen Verwaltungsfachhochschule für Polizei ab und übernahm danach in der Bereitschaftspolizei verschiedene Führungsämter, bis er 1989 die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst startete.

In diesem übernahm er nach seinem Abschluss 1992 an der Polizeiführungsakademie in Hiltrup Führungsfunktionen in Hanau, Friedberg, Gießen und im Main-Kinzig-Kreis. 2002 wurde er im Polizeipräsidium (PP) Mittelhessen Leiter der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste. Nach weiteren Zwischenstationen leitete er von Mai 2006 bis November 2011 die Polizeidirektion Vogelsberg im PP Osthessen, danach die Polizeidirektion Gießen und seit Oktober 2017 die Polizeidirektion Lahn-Dill.

Zudem lehrte Siegfried Schulz an der Hessischen Verwaltungsfachhochschule. Der 64-Jährige lebt mit seiner Frau und drei Kindern in einem Stadtteil von Gießen, wo er schon Schriftführer und Vorsitzender des Kirchenvorstands war.

Er ist Vorsitzender des Vereins Kriminalprävention Gießen und seit 1998 Beirat des Polizeipfarramtes der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Für sein Engagement erhielt er im September 2019 den Ehrenbrief des Landes Hessen aus den Händen von Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.