Hessentag 2022 in Haiger vor der Absage

Am 20. März 2018 erhielt Haiger den Zuschlag für den Hessentag 2022. Ministerpräsident Volker Bouffier überreichte Haigers Bürgermeister Mario Schramm (3.v.l.) in der Staatskanzlei in Wiesbaden zudem einen Hessenlöwen. Damals war Corona noch in weiter Ferne. Archivfoto: Christoph Weber