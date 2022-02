Hessentagsbüro bleibt trotz der Absage des Landesfests offen

Weitergehende Pläne: Die Stadt Haiger will das Hessentagsbüro am Marktplatz so lange betreiben, bis drei Häuser weiter das "Haus Ehe" saniert ist und zum "Stadthaus" wird. Foto: Christoph Weber

Publikumsmagnet: Üblicherweise lockt die Open-Air-Party "FFH Just White" Tausende von Besuchern in die "Hessentags-Arena" - so wie hier 2016 in Herborn. Archivfoto: Christian Röder