Hilfsangebot für Jugendliche im Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Die Beratungsstellen der Diakonie Lahn-Dill bieten ab Dienstag, 27. September, für Jugendliche ab 14 Jahren ein neues Beratungsangebot an. Es nennt sich "Was geht?!" und will Hilfe in Krisensituationen leisten.

Für viele Jugendliche ist die Zeit anhaltender Krisen eine dauernde psychische Belastung, begründet die Diakonie in einer Pressemitteilung die Einrichtung des neuen Angebots. Der Blick in die Zukunft sei getrübt und oftmals geprägt von Ängsten und Perspektivlosigkeit. "In einer Lebensphase, die ohnehin Fragen, Unsicherheit und Veränderungen mit sich bringt, suchen junge Menschen nach Orientierung und Halt. In Familie und Freundeskreis lassen sich nicht immer Antworten finden", so die Diakonie.

Im Beratungsalltag der Beratungsstelle für Familien-, Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen tauchen diese Nöte und Schwierigkeiten immer wieder auf. Deswegen biete die Einrichtung den Jugendlichen die neue psychologische Beratung an.

Alles, was belastet, kann angesprochen werden

Probleme mit Eltern, Freunden, Schule, Ängsten (zum Beispiel Zukunftsängste, soziale Ängste) können genauso wie andere belastende Lebensereignisse angesprochen werden. Das Angebot ermöglicht Beratungsgespräche einmal monatlich ohne vorherige Anmeldung.

Die Beratungsstelle befindet sich in der Turmstraße 22 in Wetzlar. Termine sind jeweils dienstags, 27. September, 25. Oktober, 22. November und 20. Dezember, von 16 bis 17 Uhr.