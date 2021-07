Humor-Geheimwaffe Tobias Mann kommt nach Herborn

Tobias MannArchivfoto: Thomas Klose

HERBORN - Tobias Mann ist eine Geheimwaffe in Sachen Humor. Sprachlich wie musikalisch spannt der gebürtige Mainzer einen konsequent satirischen Bogen zwischen Comedy und Kabarett. Dabei erweist er sich als Hochgeschwindigkeitskabarettist und leidenschaftlicher Musiker, der sich in seinem sechsten Bühnenprogramm einem echten Herzensthema widmet: dem Chaos. Der in Herborn immer wieder gern gesehene Profi-Chaot wird am Freitag, 16. Juli, ab 20 Uhr sein Publikum auf der Kulturzauber-Bühne hinter der Kulturscheune (bei schlechtem Wetter in der Kusch) nicht im Regen stehen lassen. Wir verlosen zwei Karten für den Abend

Sich der großen Politik, aber auch den Wirrungen des Alltags stellen zu wollen, bedeutet eine Expedition in die Irrnis. Tobias Mann, in vielen TV-Formaten (u.a. mit Christoph Sieber) zu sehen, rückt in seinem 6. Bühnenprogramm "Chaos" dem Kapitalismus und seinem nie endenden wollenden Wachstumsmantra und dem damit verbundenen Raubbau an der Natur auf den Pelz. Fällt die gesamte Menschheit angesichts dieser lebensraumbedrohenden Zustände zurück in die Steinzeit?

Muss es nicht erst mal schlimmer werden, damit es wieder besser wird? Und überhaupt: Wird Chaos nicht oft auch mit Veränderung verwechselt und umgekehrt? Tobias Mann versucht, mit Humor und ganz viel Chuzpe etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. Dabei spinnt er die Verrücktheiten unserer ach so zivilisierten Gesellschaft weiter und denkt sie konsequent satirisch zu Ende. Dabei ist er, wie er halt ist: durch und durch optimistisch und unerschütterlich positiv! Umarme das Chaos, sonst umarmt es dich!

GEWINNSPIEL Wenn Sie Eintrittskarten für das Kabarett gewinnen möchten, rufen Sie am Donnerstag, 15. Juli, um 10 Uhr unter 0 27 71-87 44 01 in unserer Dillenburger Redaktion an. Der erste Anrufer gewinnt zwei TicketsDanach wird die Leitung geschlossen. Gegen Vorlage des Personalausweises kann der Gewinner die Karten an der Abendkasse abholen.

Wer auf Nummer sicher gehen will: Tickets für Tobias Manns Trip durch die wunderbare Welt des Chaos gibt es im Vorverkauf für 25 Euro u.a. in Herborn bei Optik Tafelski und im Reisebüro Herborn sowie in der Musikbox in Dillenburg und online unter www.kusch-herborn.de