IHK-Lahn-Dill ehrt Friedhelm und Joachim Loh

Ehrung für Friedhelm Loh: IHK Lahn-Dill Präsident Eberhard Flammer überreicht dem Unternehmer eine Ehrenurkunde für wirtschaftliches und gesellschaftliches Engagement. Foto: Rittal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Bei der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill standen die Themen "Ausbildung" und "Klimaschutz" im Mittelpunkt der Diskussion. Außerdem wurden Joachim Loh und Friedhelm Loh für 50 Jahre Unternehmerschaft im Kammerbezirk Lahn-Dill geehrt.

"Wir können jedem Ausbildungswilligen ein Angebot machen", sagte IHK-Präsident Eberhard Flammer gleich zu Beginn der Sitzung. Er wandte sich damit gegen die Vorwürfe von Gewerkschaften, die Wirtschaft würde nicht ausreichend ausbilden. "Das Gegenteil ist der Fall. Ausbildungsplätze gibt es genug, es fehlen die Bewerber."

Ein Grund dafür sei laut Flammer der Bevölkerungsrückgang - beim aktuellen Abschlussjahrgang gebe es zehn Prozent weniger Abgänger als sonst. Außerdem seien durch den Lockdown die Schulpraktika ausgefallen - "dadurch fehlt uns ein Vermittlungsjahr", so Flammer dazu. Um Werbung für die Ausbildung zu machen, arbeitet die IHK-Lahn-Dill an zwei Ausbildungsmessen, die direkt nach den Sommerferien am 3. und 4. September in der Hinterlandhalle in Dautphetal und am 17. und 18. September in der Sporthalle des Johanneum in Herborn stattfinden sollen, jeweils in Präsenz.

Fotos Ehrung für Friedhelm Loh: IHK Lahn-Dill Präsident Eberhard Flammer überreicht dem Unternehmer eine Ehrenurkunde für wirtschaftliches und gesellschaftliches Engagement. Foto: Rittal IHK Lahn-Dill Präsident Eberhard Flammer überreicht Joachim Loh die Ehrenurkunde für wirtschaftliches und gesellschaftliches Engagement. Foto: IHK-Lahn-Dill 2

Flammer rief die heimischen Unternehmen auch dazu auf, Schnupperpraktika für Schüler anzubieten. "Hauptgeschäft der Industrie- und Handelskammern ist es, die duale Ausbildung in Deutschland zu organisieren. Wer, wenn nicht wir, kann es schaffen, für den Fachkräftenachwuchs in den Unternehmen zu sorgen?"

IHK-Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe unterfütterte das Thema in seinem Bericht mit Zahlen: "Wir haben 1800 Prüfungen unter Corona-Bedingungen durchgeführt, das Qualitätsniveau wurde - trotz Corona - gehalten. Wir haben keinen Corona-Jahrgang geschaffen", so Loewe. Auch er warb für die duale Ausbildung: "Wir müssen die jungen Leute dazu bewegen, zuerst eine berufliche Ausbildung anzustreben. Studieren kann man später immer noch."

Das Thema Klimaschutz, der ohne die Wirtschaft nicht zu haben ist, war weiteres Schwerpunktthema der Vollversammlung. Die IHK Lahn-Dill sei mit ihrer Kompetenz im Umwelt-, Energie- und Nachhaltigkeitsbereich inzwischen federführend für alle IHKs in ganz Hessen, so Hauptgeschäftsführer Loewe. Die Netzwerktreffen und Beratungsangebote der Kammer würden auf große Resonanz soßen. Loewe: "Das zeigt, wie wichtig die Mitgliedsunternehmen das Thema Klimawandel nehmen."

Am Rande der Vollversammlung der IHK Lahn-Dill wurden Joachim Loh und Friedhelm Loh für 50 Jahre Unternehmerschaft im Kammerbezirk der IHK Lahn-Dill geehrt. Präsident Eberhard Flammer und Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe übergaben den Söhnen von Firmengründer Rudolf Loh jeweils eine Ehrenurkunde.

"Mit Ihrem lebenslangen Engagement zeigen Sie beispielhaft, was es heißt, Gemeinschaft zu leben und gesellschaftliche Verantwortung für die Menschen in unserer Region zu übernehmen. Durch Ihr Tun bekommt soziales Engagement ein Gesicht", erklärte Flammer. "Sie haben Arbeitsplätze und Wohlstand für die Region geschaffen und gesichert, ohne dabei diejenigen aus den Augen zu verlieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen."

Joachim Loh trat nach dem plötzlichen Tod des Vaters 1971 sein unternehmerisches Erbe an und baute die Joachim Loh Unternehmensgruppe auf, dessen bekanntestes Unternehmen Hailo ist. Sein Bruder Friedhelm übernahm damals die Geschäfte des Schaltschrankherstellers Rittal, größtes Tochterunternehmen der Friedhelm Loh Group.