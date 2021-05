Im Lahn-Dill-Kreis wird gelockert

Noch hängt im Biergarten an der Lahninsel das Absperrband: Da die Inzidenz laut RKI im Lahn-Dill-Kreis auch am Freitag unter 100 liegt wird am Sonntag die Bundesnotbremse ausgesetzt . Unter anderem dürfte dann die Außengastronomie wieder öffnen. Foto: Christian Keller