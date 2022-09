"ImpfenHilft-Tour" am Flüchtlingsbüro in Wetzlar

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Am Donnerstag, 29. September, findet in Wetzlar ein niedrigschwelliges und mehrsprachiges Angebot für die Corona-Schutzimpfung statt. Der Impfbus der Initiative GermanDream macht auf der "ImpfenHilft-Tour" dort Halt und wird von 11 bis 17 Uhr im Hof des Kreis-Flüchtlingsbüros, Karl-Kellner-Ring 19-21 in Wetzlar, stehen.

Die Mitarbeiter von GermanDream, einer gemeinnützigen und überparteilichen Bildungsinitiative, informieren Interessierte vor Ort auf verschiedenen Sprachen, zum Beispiel Türkisch, Arabisch oder Englisch, über die Impfung. Zudem ermöglichen sie mithilfe lokaler Impfteams direkt vor Ort die Impfung ohne Termin, egal ob Erst-, Zweit-, oder Boosterimpfung. Hierfür stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung.

Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen in Not oder mit sprachlichen Barrieren. Grundsätzlich sind aber alle, die sich über die Impfung informieren oder impfen lassen möchten, willkommen.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.germandream.de/impfenhilft.