Impfzentrum ändert vorübergehend Zeiten

WETZLAR/DILLENBURG - Die Ferienzeit macht sich auch im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Waldgirmes bemerkbar. Terminbuchungen für die Kreuzimpfung und die täglich ausgewiesenen Impfangebote ohne Termin werden zwar angenommen, lasten jedoch die möglichen Kapazitäten des Impfzentrums in der Lahnauhalle nicht aus. Für den Zeitraum einer guten Woche ändern sich daher die Öffnungszeiten des Impfzentrums. Geimpft wird von Montag, 9. August, bis einschließlich Freitag, 13. August, jeweils zwischen 9 Uhr und 17 Uhr, am Samstag, 14. August, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, am Sonntag, 15. August, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr sowie am Montag, 16. August, zwischen 9 Uhr und 17 Uhr.

Ab Dienstag, 17. August, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten: täglich von

7 bis 21 Uhr.