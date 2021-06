Impfzentrum Lahnau stellt jetzt digitalen Impfnachweis aus

In einem gesonderten Bereich auf dem Gelände des Impfzentrums erhalten Bürger nach der Impfung ihren digitalen Impfnachweis. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

WETZLAR/DILLENBURG/LAHNAU - Seit der vergangenen Woche ist es möglich, einen digitalen Impfnachweis zu erhalten. Das bedeutet, dass vollständig geimpften Bürgern jeweils ein QR-Code pro Impfung ausgestellt wird, der abgescannt werden kann und dann in der zugehörigen App den Impfnachweis anzeigt. Seit Dienstag gibt es den digitalen Nachweis nun auch im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Lahnau.

Wichtig: Es handelt sich um einen neuen QR-Code, der für jede und jeden neu ausgestellt werden muss. Die QR-Codes auf den Ersatzimpfbescheinigungen aus dem Impfzentrum, die Geimpfte beim Check-Out erhalten, haben nichts mit dem digitalen Impfausweis zu tun, sondern enthalten lediglich Informationen über den jeweiligen Impfstoff.

Der digitale Impfnachweis ist nicht verpflichtend. Er ist eine Ergänzung zum weiterhin als Nachweis gültigen internationalen Impfausweis. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es verschiedene Wege, den digitalen Impfnachweis zu erhalten:

Menschen, die seit Dienstag, 22. Juni, im Impfzentrum in Lahnau ihre Zweitimpfung erhalten, können im Anschluss an ihre Impfung den QR-Code für den Impfnachweis auf dem Gelände des Impfzentrums abholen. Hierfür wurden links des Haupteinganges Büro-Container mit EDV-Ausstattung aufgebaut. Beim Check-Out nach der Impfung erhalten die Geimpften eine Wegbeschreibung zum Ausstellungsort. Zusätzlich gibt es dann noch ein Merkblatt, wie man den QR-Code in seiner App speichern kann. Bereits am ersten Tag konnten in Lahnau bis zur ersten Tageshälfte rund 500 digitale Impfnachweise ausgestellt werden.

500 digitale Nachweise am ersten Tag ausgestellt

All diejenigen, die bis zum 21. Juni 2021 ihre Zweitimpfung im Impfzentrum erhalten haben, bekommen den digitalen Impfnachweis über das Land Hessen ausgestellt. Der entsprechende QR-Code wird per Post zugestellt.

Auch in einigen Apotheken können Bürger nach Vorzeigen des Impfpasses einen QR-Code für den digitalen Impfnachweis erhalten. Es wird empfohlen, sich im Vorfeld zu erkundigen, welche Apotheken die Codes ausstellen.

In der Regel stellen auch Hausärzte die QR-Codes für bei ihnen durchgeführte Impfungen zur Verfügung.