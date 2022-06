3 min

In Greifensteins Wald: Rätsel der "blauen Maschine" lösen

Was ist eine Hirschgeweih-Schrubbmaschine? Poliert der Idel seine Stacheln? Und was hat das mit Zahnpflege zu tun? Antworten gibt es am "Greifensteiner Kinderpfad".

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg