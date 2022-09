Infos für Geflüchtete aus der Ukraine

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill lädt zu Infoveranstaltungen für Flüchtlinge aus der Ukraine und ehrenamtliche Helfer ein. Es geht unter anderem um Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Informationsveranstaltungen finden statt am Mittwoch, 28. September, in der Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg; Donnerstag, 29. September, im Bürgerhaus Schwalbach; Donnerstag, 6. Oktober, im Gutshof Herborn; Dienstag, 11. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Bicken; Donnerstag, 13. Oktober, im Nachbarschaftszentrum Niedergirmes. Alle Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr, Dolmetscher sind vor Ort. Zur besseren Planung wird um Rückmeldung gebeten per E-Mail an Infoveranstaltungen@jobcenter-lahn-dill.de.