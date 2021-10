Intercity-Taufe wegen Bombenfund ohne Täufling

Alles ist vorbereitet am Wetzlarer Bahnhof, doch die geplante Zugtaufe am Donnerstag muss entfallen: Wegen einer Streckensperrung kommt der Täufling, ein Intercity II, nicht in die Domstadt. Der eigentliche Taufvorgang soll später nachgeholt werden, die Reden wurden trotzdem gehalten. Foto: Pascal Reeber

Alles ist vorbereitet am Wetzlarer Bahnhof, doch die geplante Zugtaufe am Donnerstag muss entfallen: Wegen einer Streckensperrung kommt der Täufling, ein Intercity II, nicht in die Domstadt. Der eigentliche Taufvorgang soll später nachgeholt werden, die Reden wurden trotzdem gehalten. Foto: Pascal Reeber