WETZLAR/DILLENBURG - Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 114.315 Menschen mit dem Virus angesteckt, teilt der Kreis in einer Presseerklärung mit (Stand Freitag, 14. Oktober). 368 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. Das sind drei mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1285,11, nach 1176,96 am 8. Oktober. Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen betrug am Freitag 12,17, nach 7,72 eine Woche zuvor.

Im Klinikum Wetzlar werden 20 Patienten mit der eindeutigen Diagnose Covid-19 stationär sowie drei Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden 10 Corona-Kranke stationär behandelt.