Jahresprogramm der Familienbildungsstätte liegt vor

HERBORN - 2019 hatte die im Herborner Walkmühlenweg beheimatete Einrichtung des Awo-Kreisverbandes Lahn-Dill ihr 50-jähriges Bestehen feiern können. Jetzt hat die Familienbildungsstätte (FBS) der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill ihr 53. Jahresprogramm vorgelegt.

In der 56-seitigen Broschüre haben weit über 100 Kursangebote aus dem Bereich "Familienbildung" für alle Personen- und Altersgruppen Aufnahme gefunden.

Dazu gehören altbewährte Angebote wie Baby-Massage, "Zumbini", Baby-Signal ("Mit den Händen sprechen") und Baby-Zeit sowie Rücken-Fit, Wirbelsäulengymnastik mit Entspannung, Pilates, Bodystyling und meditatives Tanzen.

Auch Kurse wie "Qi-Gong", "Autogenes Training" - sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene - und "Französisch Ü 50" haben mittlerweile eine treue Anhängerschar.

Nach einer kurzen Vakanz ist es dem Familienzentrum gelungen, eine neue Dozentin für den beliebten Kurs "Gymnastik für Ältere" zu finden. Das nunmehr zehn Treffen umfassende Angebot startet am 27. April. Die Treffen finden immer mittwochs von 13.45 bis 14.45 Uhr im Saal der Familienbildungsstätte statt. Der erste Kurs unter neuer Leitung läuft bis 13. Juli.

In Braunfels kann die Familienbildungsstätte zusätzlich Angebote wie die "Awo Wassertreter" und im sanierten Solmser Bad "Wassergymnastik-Kurse" für Senioren und Mitglieder anderen Altersgruppen anbieten.

Sich zu konzentrieren,

kann man ebenfalls lernen

Speziell für Mädchen und Jungen zwischen 6 und 14 Jahren sind Kurse wie "Konzentrieren kann man lernen", "Alltagsstark - Selbstbehauptungs- und Resilienztraining" und "Kinder besser verstehen" gedacht. Bereits gestartet wurden mit Beginn des Jahres die Angebote "Eltern-Kind-Turnen in Bicken", Kinderturnen für Über-Vier- und Über-Sechsjährige in Breitscheid sowie "Eltern-Kind-Turnen" in Driedorf. Das gedruckte Programm ist unter anderem in der Familienbildungsstätte im Herborner Walkmühlenweg, in Verwaltungen, Apotheken und Buchhandlungen sowie bei Einzelhändlern erhältlich.

Weitere Informationen und Kontakt im Internet auf www.awo-lahn-dill.de, Joachim Spahn, Telefon 0 27 72-95 96 16, E-Mail j.spahn@awo-lahn-dill.de.