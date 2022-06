Kalte Duschen: Lahn-Dill-Kreis verteidigt Entscheidung

Mit den kalten Duschen in Schulen und Turnhallen will der Kreis Energie sparen. Symbolfoto: nikkytok

WETZLAR/DILLENBURG - Seit dem 1. Juni sind in den kreiseigenen Turnhallen und Schulen im Lahn-Dill-Kreis die Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlagen abgestellt. Damit will der Kreis Energie einsparen. Diese Entscheidung hat deutschlandweit für Aufmerksamkeit und Kritik gesorgt. Jetzt hat der Kreisausschuss die Entscheidung in einer Mitteilung verteidigt.

"Wir alle sind in der aktuellen Situation mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und auch hinsichtlich des Klimaschutzes einmal mehr dazu aufgerufen, vor allem Gas und Öl einzusparen", wird Landrat Wolfgang Schuster (SPD) in einer Pressemitteilung des Kreises zitiert. "In Zeiten der Krise müssen wir auch neue Wege in Betracht ziehen. Nur dadurch können wir neue Erkenntnisse gewinnen, Theorien prüfen und für die Zukunft lernen. "

Auf Basis der Verbräuche der vergangenen Jahre könnten nach Kreis-Angaben in den Sommermonaten mehrere zehntausend Liter Heizöl und hunderttausende Kilowattstunden Erdgas eingespart werden. So liege beispielsweise der Heizölverbrauch einer Turnhalle in Breitscheid von Juni bis September bei etwa 2000 Litern.

"Im Gegensatz zu Privathaushalten sind Warmwassersysteme in den kreiseigenen Sport- und Turnhallen sehr ineffizient, da für wenig Warmwassernutzung verhältnismäßig viele Ressourcen aufgewendet werden müssen", wird Umwelt-Dezernent Heinz Schreiber in der Mitteilung des Kreises zitiert. Das warme Wasser werde die ganze Woche vorgehalten, aber oft nur am Wochenende genutzt.

CDU hatte die Pläne des Kreisausschusses kritisiert

In 86 Schulen sowie 60 Sport- und Turnhallen bleiben Duschen und Heizungen nun testweise bis zum 18. September kalt. In dieser Zeit sollen die Leitungen alle 72 Stunden mit kaltem Wasser gespült werden, um Legionellen-Bildung und Verkeimung zu vermeiden. Nach der Testphase wolle der Kreis auswerten, wie viel Geld sich durch kalte Duschen und Heizungen im Sommer sparen lässt. Angepeilt ist eine Ersparnis von etwa 100 000 Euro. Zur Einordnung: Im Jahr 2021 hat der Kreis nach eigenen Angaben gut 2,5 Millionen Euro für Gas, Heizöl, Wärmelieferung und Pellets für die kreiseigenen Schulen und Turnhallen ausgegeben.

Die CDU-Kreistagsfraktion hat den Sparplan des Kreisausschusses kritisiert. "Wir lehnen diese Symbolpolitik zu Lasten von Jugendlichen und Ehrenamtlichen entschieden ab", ließ etwa der Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Irmer mitteilen. Und Abgeordneter Frank Steinraths erklärte laut Pressemitteilung: "Ausgerechnet bei den von der Pandemie besonders betroffenen Sportvereinen jetzt Kleinstbeträge einsparen zu wollen, ist ein verheerendes Signal für die Vereine im Kreis."