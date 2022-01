Kaufmännische Schulen informieren über den Weg zum Abitur

Die Kaufmännischen Schulen in Dillenburg informieren online über den Weg zum Abitur. Archivfoto: Christoph Weber

DILLENBURG - Für die Schüler der Klasse 10 steht die Entscheidung an, welche weitere - schulische oder berufliche - Laufbahn sie nach dem erfolgreichen Abschluss des aktuellen Schuljahres eingeschlagen wollen.

Da sie aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr keine Informationsabende in gewohnter Form vor Ort anbieten können, laden die Kaufmännischen Schulen in Dillenburg alle Interessierten zu zwei alternativen Online-Videokonferenzen zum beruflichen Gymnasium ein. Diese finden am Mittwoch, 19. Januar, ab 18 Uhr sowie am Dienstag, 25. Januar, ab 18 Uhr statt.

Vertreter der Schule informieren über den praxisorientierten Weg zum Abitur mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Technische Informatik und Erziehungswissenschaft. Geplante Inhalte sind die Vorstellung des beruflichen Gymnasiums, Aufnahmevoraussetzungen, Unterrichtsfächer und -inhalte, Zusatzangebote sowie ein virtueller Rundgang durch die Schule.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einer Fragerunde. Interessierte Eltern und ihre Kinder können der Videokonferenz über einen Link beitreten. Dieser ist über die abgebende Schule oder alternativ über das Sekretariat der Kaufmännischen Schulen unter Telefon 0 27 71-8 03 60 zu erhalten. Eine spezielle Software ist außer einem gängigen Browser nicht notwendig.