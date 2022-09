Kommentar zum Aus für Demenznetz Lahn-Dill: Chance vertan

Unser Redakteur setzt sich in seinem Kommentar kritisch mit dem Aus für das Demenznetz Lahn-Dill auseinander. Symbolfoto: freshidea/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Statistischen Hochrechnungen zufolge gibt es mehr als 5000 demenzkranke Menschen im Lahn-Dill-Kreis. Und entsprechend viele Ehepartner und Kinder, die sich um die Erkrankten kümmern. Sie pflegen, und sie sind plötzlich mit einer Situation konfrontiert, in der sich ein geliebter Mensch verändert und den Alltag auf den Kopf stellt. Das wird für Angehörige häufig zur emotionalen Achterbahnfahrt, zur körperlichen und psychischen Überforderung und führt durchaus auch zu deren Vereinsamung. So viel Last. Und so viel Bedarf an Unterstützung.

Nun ist im Lahn-Dill-Kreis, hessenweit einmalig, extra ein staatlich finanziertes Unterstützungsangebot ins Leben gerufen worden, das Demenznetz Lahn-Dill - und es wird nicht angenommen. Das ist unverständlich. Und es ist ärgerlich, dass solche Hilfe ungenutzt blieb. Warum sind Demenznetz und Angehörige nicht zusammengekommen?

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind ein Grund. Das Demenznetz beklagt aber auch, dass das Landarztnetz, als Hausärztevertretung im Lahn-Dill-Kreis, sowie Krankenversicherungen das Angebot ignoriert hätten. Sie stehen im Kontakt zu Angehörigen von Demenzkranken, sie hätten "Türöffner" für das Demenznetz sein können, Angehörige auf das Projekt hinweisen, ihnen bei Arztterminen oder durch Handzettel in ihren Praxen von diesem Unterstützungsangebot im Lahn-Dill-Kreis berichten können. Chance vertan.