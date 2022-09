Kommentar zur Kreispolitik, die Kritik zurückweist: Desaster

Im April steht der "Demokratie-Bus" auf dem Hof der gewerblichen Schule in Dillenburg, Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand stellt sich dort den Fragen der Berufsschüler. Archivfoto: Jörgen Linker

DILLENBURG/WETZLAR - Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder nimmt man in der politischen Spitze des Lahn-Dill-Kreises Kritik am eigenen Wirken und eigenen Veranstaltungen nicht ernst und will lieber ein geschöntes Bild vermitteln, oder man versteht nicht die Rolle von Medien und es fehlt an Medienkompetenz. Beides ist peinlich. Noch peinlicher ist es, wenn es im Rahmen einer Veranstaltung zutage tritt, in der Schülern Demokratie vermittelt werden soll.Wer am Projekt "Demokratie-Bus" an der Dillenburger Berufsschule teilnahm, konnte fragende und auch interessierte Schüler erleben, aber noch viel mehr gelangweilte, nach kurzer Zeit sich abwendende Schüler; außerdem Schüler, die nach eigener Aussage von der Kreispolitik keine konkreten, zufriedenstellende Antworten auf Sachfragen erhalten hätten. Nach der Veranstaltung äußerten sich auf eine wahllose Umfrage dieser Zeitung Schüler ausschließlich negativ und kritisierten das Projekt. Es kam sogar ein Schüler extra auf die Presse zu, weil er von Mitschülern gehört hatte, dass er hier seine Meinung zu der Veranstaltung loswerden könne. Diese Zeitung berichtete anschließend die Kritik der Schüler und ergänzte sie mit einem (vom Artikel getrennten) Kommentar.Wenn Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) nun gegenüber Kreistagsabgeordneten diese Kritik zurückweist, dann weist er die Kritik der Schüler zurück. Derjenigen Schüler, denen man Demokratie vermitteln und deren Anliegen man eigentlich ernst nehmen wollte.Vielleicht wollte Aurand seine Zurückweisung auch schlicht auf den Presseartikel gemünzt sehen. Dann hätte er die Rolle von Medien als Boten, als Überbringer von Nachrichten nicht verstanden.So oder so: Mit den nachdrücklichen Stellungnahmen haben die Kreispolitiker das Desaster noch verstärkt. Wie wollen sie demnächst Schülern Demokratie vermitteln?