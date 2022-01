Kostenlose Masken für Schüler im Lahn-Dill-Kreis?

Ein Mädchen trägt eine Maske im Unterricht in einer Grundschule. Überschattet von Corona-Sorgen startet am Montag in Hessen wieder die Schule. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Schul-Lockdown wie im vergangenen Winter soll es dieses Mal nicht geben. Obwohl sich die Omikron-Variante ausbreitet und die Zahl der Infektionen wieder steigt, haben sich die Kultusminister der Länder darauf geeinigt, nach den Weihnachtsferien den Präsenzunterricht fortzusetzen. In Hessen geht die Schule am Montag wieder los. Das Festhalten am Unterricht im Klassenraum begrüßen Eltern- und Schülervertreter aus dem Lahn-Dill-Kreis, sehen aber noch Handlungsbedarf, um die Schüler zu schützen.

Lesen Sie auch: Lahn-Dill-Kreis boostert Kinder und Jugendliche

"Präsenzunterricht ist immer das Beste. Distanzunterricht kann von der Qualität nicht mithalten", findet Holger Pagels, Vorsitzender des Kreiselternbeirats im Lahn-Dill-Kreis. Dabei geht es ihm aber nicht nur um das Vermitteln von Lerninhalten, sondern in erster Linie um das psychische Wohlbefinden der Schüler. "Eine betrübte Seele lernt nicht gut", sagt er und verweist darauf, dass in der Pandemie die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die psychisch belastet seien, gestiegen ist. Die Pandemie wirke wie ein Katalysator. Es genüge nicht, auf die bestehenden Strukturen zu verweisen, deren Kapazitäten seien längst ausgeschöpft, sagt der Kreiselternbeiratsvorsitzende mit Blick auf die Wartezeit für einen Therapieplatz. "Es muss dringend geschaut werden, wie es den Kindern geht. Die soziale und emotionale Entwicklung muss gestärkt werden."

Ähnlich sieht das der aus Aßlar stammende Landesschulsprecher Mika Schatz. Es sei grundsätzlich richtig, weiterhin im Präsenzunterricht zu verbleiben, da es keine funktionierende Alternative gebe. "Der Distanzunterricht des letzten Jahres war in allen Belangen unzureichend. Weder konnten damit die Lehrinhalte vermittelt werden, noch waren soziale Gerechtigkeit oder Achtung der psychischen Belastung gegeben", erklärt Schatz.

Keine "Thüringer Lösung"

Eine Lösung wie in Thüringen, wo Schulen selbstständig über den Wechsel in den Distanzunterricht entscheiden sollen, lehnen beide ab. "Die virologische Expertise liegt hier eindeutig bei den lokalen Gesundheitsämtern, die - wenn nötig - eine Schließung veranlassen können", sagt der Landesschulsprecher Mika Schatz. Er fürchtet eine "große Verwirrung", würde jede Schule einzeln über den Wechsel in den Distanzunterricht entscheiden. Aus Sicht der Eltern fordert Holger Pagels ebenfalls "eine klare Linie". Andernfalls entstünde ein Flickenteppich, so Pagels' Prognose. Für Eltern, die Kinder in verschiedenen Schulen haben, sei das schwierig zu handeln.

Nicht zu wissen, mit welcher Vehemenz die Omikron-Welle über Deutschland rollen und was das für den Schulbetrieb bedeuten wird, beschäftigt viele Eltern. Die Befürchtung sei, dass wieder kurzfristig auf politische Entscheidungen reagiert werden müsse, fasst der Kreiselternbeiratsvorsitzende die Stimmung zusammen.

Rückkehr in Distanzunterricht? "Nicht tragbar"

Eine Sorge, die auch den Nachwuchs umtreibt. "Einerseits könnte man davon sprechen, dass man sich mit der Zeit an die Katastrophennachrichten gewöhnt hat und es sozusagen nur noch über sich ergehen lässt, andererseits befürchtet man natürlich wieder, dass Zustände wie letztes Jahr auftreten könnten", erklärt Mika Schatz. Er rechne allerdings nicht mit einer Rückkehr in den Distanzunterricht. Das vergangene Jahr habe bewiesen, dass dieser nicht tragbar sei. "Wir haben in den Schulen mit massiven Lernrückständen zu kämpfen, welche sich eventuell niemals vollständig aufholen lassen. Vor allem aber die psychische Belastung des Distanzunterrichts war enorm und wäre nicht erneut verkraftbar."

Damit das Coronavirus sich nicht in den Klassenräumen ausbreiten kann, setzt Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf die Hygienemaßnahmen, die sich bewährt hätten. Will heißen: Maskenpflicht im Unterricht und drei Tests pro Woche für nicht vollständig geimpfte Schüler. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen kann die Politik aber mehr tun, finden Pagels und Schatz. Beide fordern, dass den Schülern für den Unterricht Masken kostenfrei zur Verfügung gestellt reden. Gerade für finanzschwache Familien sei die Anschaffung, vor allem wenn es FFP2-Standard sein soll, ein Kostenfaktor, meint Holger Pagels. Die Frage, die sich stelle: "Wie lange kann man eine Maske tragen? Und wie viele brauche ich dann für den Unterricht?" Vor diesem Hintergrund wolle der Kreiselternbeirat die Politik auffordern, Familien einen Zuschuss zum Masken-Kauf zu gewähren. "Die Tests werden bezahlt, dann kann man auch die Masken bezahlen", meint der Wetzlarer.

Lesen Sie auch: Keine Maskenpflicht bei Corona-Demos in Wetzlar

Mika Schatz als Landesschulsprecher geht noch einen Schritt weiter. Er fordert, dass FFP2-Masken an Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, damit garantiert sei, dass die Maske regelmäßig gewechselt werden kann. Außerdem seien nach zwei Jahren Pandemie noch nicht alle Schulen flächendeckend mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet. Schatz spricht sich zudem dafür aus, dass auch geimpfte Schüler täglich die Möglichkeit haben, sich zu testen, und dass gezielt über das Impfen aufgeklärt wird. Aus seiner Sicht seien auch Impfaktionen an Schulen nicht falsch.