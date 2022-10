Kranich-Beobachtungen dem Nabu online melden

Jetzt teilen:

WETZLAR - In diesen Wochen ist wieder das Herbstschauspiel ziehender Kraniche am Himmel über Hessen zu sehen. "In den letzten Tagen sind bei sonnigem Wetter mit Ostwind schon einige Kraniche nach Süden geflogen", erklärt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) Hessen mit Sitz in Wetzlar. Es sei mit bis zu 250.000 Vögeln an Hessens Himmel zu rechnen.

Der Nabu bittet, Kranichbeobachtungen auf www.Kranich-Hessen.de online zu melden. So seien eine bessere Übersicht über das Zuggeschehen und Hinweise auf Veränderungen von Flugrouten möglich. Da sich Kraniche bei ihrem Zug an Landmarken wie Flüssen und Berggipfeln orientieren, sind sie bei ungünstiger Witterung dazu gezwungen, eine außerplanmäßige Zwischenrast einzulegen. "An den Rastplätzen sollte man einen Abstand von mindestens 300 Meter einhalten, um die Kraniche nicht unnötig zu beunruhigen", bittet Eppler. Jede Störung koste die "Vögel des Glücks" Kraft, die sie für den langen Flug in die Überwinterungsquartiere benötigten.

Hessen liegt in einer Hauptzugroute der Kraniche auf ihrem Weg von der Ostsee in ihre Winterquartiere im Südwesten Europas. Sie fliegen meist in den Nachmittags- und Abendstunden über Hessen. Schwerpunkte sind dabei die Flusstäler Ober-, Ost- und Mittelhessens, wo einige Tiere bei schlechten Flugbedingungen auch Rastgebiete aufsuchen. Das Flugziel der meisten Kraniche ist die spanische Extremadura, wo sie den Winter verbringen.