Kraniche ziehen wieder über Hessen

Kraniche ziehen derzeit wieder über Hessen in ihre Winterquartiere im warmen Süden. Archivfoto: Patrick Pleul/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In diesen Wochen sind wieder zahlreiche Kraniche am Himmel über Hessen zu sehen. Aufmerksame Naturfreunde konnten bereits viele Schwärme des laut trompetenden "Glücksvogels" am Abendhimmel beobachten.

"Am Wochenende sind bei sonnigem Wetter mit Ostwind bereits über 50 000 Kraniche nach Süden geflogen", erklärt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Nabu Hessen. Insgesamt ist in diesem Herbst mit bis zu 250 000 Vögeln an Hessens Himmel zu rechnen.

Kraniche fliegen bevorzugt bei Hochdruckwetter, da sie dann von den östlichen Winden getragen werden und dadurch Kraft sparen können. Der Nabu Hessen ruft dazu auf, Kranichbeobachtungen zu melden. Mit Hilfe der Meldungen möglichst vieler Kranichfreunde ist es möglich, eine bessere Übersicht über das Zuggeschehen und Hinweise auf Veränderungen von Flugrouten zu erhalten.

MELDUNGEN Meldungen sind unter www.kranich-hessen.de

möglich.

Da sich Kraniche bei ihrem Zug an Landmarken wie Flüssen und Berggipfeln orientieren, sind sie bei ungünstiger Witterung dazu gezwungen, eine außerplanmäßige Zwischenrast einzulegen. Der Nabu bittet alle Naturbeobachter um Rücksichtnahme: "An den Rastplätzen sollte man einen Abstand von mindestens 300 Meter einhalten, um die Kraniche nicht unnötig zu beunruhigen", so Eppler. Die Rücksichtnahme an den Rastplätzen ist notwendig, weil viele Kraniche bereits eine weite Flugstrecke hinter sich haben, wenn sie in Hessen eine Pause einlegen. "Sie brauchen Ruhe und die Gelegenheit, etwas zu fressen und wieder Kräfte zu sammeln", erklärt der Biologe Eppler.

Hessen liegt in einer Hauptzugroute der Kraniche auf ihrem Weg von der Ostsee in ihre Winterquartiere im Südwesten Europas. An ihren größten nördlichen Sammelplätzen - bei Rügen und an der Mecklenburgischen Seenplatte - finden sich im Herbst jeweils 100 000 bis 150 000 Kraniche ein. Bei günstiger Witterung brechen Schwärme früh morgens auf und ziehen südlich und nördlich am Harz vorbei. Sie erreichen dann das Weserbergland und Thüringen und fliegen meist in den Nachmittags- und Abendstunden weiter über Hessen.

Keilförmige Formation

und trompetenartige Rufe

Schwerpunkte des hessischen Durchzuges sind die Flusstäler Ober-, Ost- und Mittelhessens, wo einige Tiere bei schlechten Flugbedingungen auch Rastgebiete aufsuchen. Beim Weiterflug mit 50 bis 70 Kilometern pro Stunde erreichen die Vögel die Auen von Main und Rhein und fliegen weiter bis zum großen Zwischenrastplatz am Lac du Der-Chantecoq (Marnestausee) in Nordfrankreich. Das Flugziel der meisten Kraniche ist die spanische Extremadura, wo sie den Winter verbringen.

Für den Naturbeobachter sind die ziehenden Kraniche an ihrer keilförmigen Formation und den trompetenartigen Rufen zu erkennen. Die kräftigen und erfahrenen Tiere fliegen an der Spitze, dann folgen Familien mit durchschnittlich zwei Jungtieren. Bei günstigen Flugbedingungen können die bis 1,30 Meter großen Tiere ohne Halt bis nach Südeuropa fliegen. Manche legen bei Wetterumschwüngen aber auch eine Rast in Hessen ein. Sie landen dann beispielsweise im Amöneburger Becken oder in den Flusstälern von Fulda, Werra, Schwalm, Ohm und Lahn.