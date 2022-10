Krank im Job - Online-Vortrag gibt nützliche Infos

Rückenschmerzen? Auch zu anderen Medizinthemen informiert ein Online-Vortrag. Foto: Bundesagentur für Arbeit

WETZLAR/DILLENBURG - Am Donnerstag, 13. Oktober, informieren ab 17 Uhr Experten der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar online über finanzielle Unterstützungen bei Erkrankungen sowie über die Unterschiede zwischen medizinischer und beruflicher Rehabilitation.

Zudem werden Online-Tools der Agentur für Arbeit vorgestellt, die bei der Entwicklung beruflicher Alternativen hilfreich sind und bei der beruflichen Neu- und Umorientierung unterstützen.

Die Skype-Veranstaltung dauert 60 Minuten. Anmelden muss man sich bis Montag, 10. Oktober, per E-Mail an mainz.biz@arbeitsagentur.de. Die Teilnehmer erhalten den Einwahllink am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail.