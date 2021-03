Kreis will mehr Corona-Schutz an Schulen

Schutzmaßnahmen und Schutzausrüstung an Schulen im Lahn-Dill-Kreis sind laut Verwaltung "deutlich ausgebaut" worden. Symbolfoto: stock.adobe.com

WETZLAR/DILLENBURG - Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärt, der Lahn-Dill-Kreis habe Schutzmaßnahmen und Schutzausrüstung an seinen Schulen "deutlich ausgebaut".

Es seien 1200 sogenannte CO2-Ampeln bestellt worden. Diese sollen voraussichtlich in der kommenden Woche geliefert werden. Sie sollen zum Lüften der Klassenräume beitragen. Außerdem seien 21 Maßnahmen im Bereich der technisch unterstützten Luftreinhaltung beauftragt worden oder befänden sich in der "finalen Planungsphase". So würden zum Beispiel Lüftungsanlagen in innen liegenden Klassenräumen eingesetzt, die nicht über Fenster zum Lüften verfügen oder in Räumen, in denen sich Fenster nicht zum Lüften öffnen lassen. Roland Esch (FWG), Vize-Landrat und zuständiger Kreis-Schulbaudezernent, ist laut der Pressemitteilung "zufrieden". Es seien rund 1,2 Millionen Euro in weitere Baumaßnahmen an Schulen investiert worden. Wörtlich: "Dazu gehören zum Beispiel die Gangbarmachung von Fenstern, der Austausch von schlecht zu reinigenden Böden, zusätzliche hygienische Maßnahmen im sanitären Bereich sowie die Herstellung weiterer Wegbarkeiten, um den Begegnungsverkehr zu verringern." Außerdem seien Masken, Desinfektionsmittel und desinfizierende Reinigungsmittel für alle 92 Schulen im Landkreis angeschafft worden. "Der Unterricht und die Betreuung der Kinder werden sicherer", teilte Vize-Landrat Esch mit.

Der Lahn-Dill-Kreis habe vom Land Hessen insgesamt 2,8 Millionen Euro zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an Schulen und Kitas erhalten. Geld davon sei außerdem in die Tagespflege investiert worden, um eine Betreuung der Kinder bei möglichen Schul- und Kitaschließungen zu gewährleisten. Und knapp 800 000 Euro davon hätten die Städte und Gemeinden für ihre Kitas erhalten.

