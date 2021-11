4 min

Lahn-Dill-Kliniken: Vorbereiten auf mehr Patienten

Die Corona-Zahlen schnellen in die Höhe. In den Lahn-Dill-Kliniken müssen wieder mehr Corona-Patienten behandelt werden. So ist die Lage in Wetzlar und Dillenburg.

Von Tobi Manges Redakteur