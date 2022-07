Lahn-Dill-Kreis: 1500 Kinder ohne Schul-Eingangsuntersuchung

Die Einschulung ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines jeden Kindes. Doch zuvor findet üblicherweise eine Schuleingangsuntersuchungen statt. Diese kann derzeit aber nicht für alle Kinder angeboten werden. Symbolfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Die Einschulung ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines jeden Kindes, der lange Zeit in Erinnerung bleibt. Doch bevor sie die Klassenräume betreten können, finden üblicherweise Schuleingangsuntersuchungen statt. Diese sind in Hessen für alle Schulanfänger seit vielen Jahren gesetzlich vorgeschrieben.

Neben der körperlichen Begutachtung, der Feststellung des Seh- und Hörvermögens, der geistigen Entwicklung, der motorischen, feinmotorischen und sprachlichen Entwicklung sowie der Einschätzung der sozial-emotionalen Kompetenz geht es auch um die Beratung der Eltern. Möglicher Förderbedarf und gesundheitsfördernde Maßnahmen sollen besprochen und erkannt werden. Auch der Vorsorge- und Impfstatus werden im Rahmen der Untersuchung festgestellt. Ob das Kind eingeschult werden soll, entscheiden letztlich aber die Eltern sowie die Grundschulleitung.

Viele Kommunen in Hessen erfüllen ihre Pflicht nicht

Derzeit können viele Städte und Gemeinden in Hessen ihre Verpflichtung jedoch nicht erfüllen. Die Gründe sind vielfältig: Personalengpässe in den Gesundheitsämtern, Corona, Geflüchtete aus der Ukraine. In Frankfurt beispielsweise wurden im vergangenen Jahr mehr als 90 Prozent aller Erstklässler ohne medizinische Voruntersuchung eingeschult. Bei 6450 Kindern fanden insgesamt nur 530 Untersuchungen statt.

Auch im Lahn-Dill-Kreis ist die Lage zunehmend mit Besorgnis zu betrachten. In der jüngsten Kreistagssitzung hat die CDU-Fraktion die Kreisregierung aufgefordert, ihrer gesellschaftlichen Pflicht nachzukommen, dass Kinder einer Einschulungsuntersuchung unterzogen werden.

CDU fordert: dringend an Lösung arbeiten

Rund 60 Prozent (1500 von 2500) aller Kinder erhalten laut Auskunft des Kreisgesundheitsamtes in Herborn keine Eingangsuntersuchung, heißt es in der Begründung der CDU. Dies sei völlig inakzeptabel. Es sei unverständlich, warum man es nicht geschafft habe, in der Zwischenzeit eine Alternative zu finden. Man müsse dringend an einer Lösung arbeiten, forderte die CDU vehement.

Gesundheitsdezernent: Angebote für auffällige Kinder

Dem Gesundheitsdezernenten Stephan Aurand (SPD) ist das Problem bekannt. "Auffälligen Kindern wird nach wie vor ein Angebot unterbreitet", sagte der Sozialdemokrat vorweg. Er bedauere, dass ausgefallene Untersuchungen aus Kapazitätsgründen im Lahn-Dill-Kreis nicht nachgeholt werden könnten.

Das Ziel sei es, für das Schuljahr 2023/2024 wieder allen Kindern einen Termin anbieten zu können. Die notwendige Voraussetzung dafür: "Eine adäquate Personalsituation und angemessene Corona-Lage", führte der Gesundheitsdezernent aus.

Außer der CDU-Fraktion stimmten die Abgeordneten von AfD, Linke, NPD sowie der Partei "Die Partei" für den Antrag. Die Vertreter der Koalition (SPD, Grüne, FWG und FDP) mit ihrer Mehrheit im Kreistag sprachen sich geschlossen dagegen aus.