Lahn-Dill-Kreis boostert Kinder und Jugendliche

Ab sofort können Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren im Lahn-Dill-Kreis geboostert werden. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/HERBORN - Im Lahn-Dill-Kreis können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ab sofort ihre Corona-Boosterimpfung erhalten. Möglich ist dies ab Freitag, 7. Januar, ohne Termin in der Impfambulanz im ersten Stock des Wetzlarer Herkules-Centers, Bahnhofsstraße 19, montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, sowie in der Impfambulanz in Herborn, gegenüber dem Herkules-Baumarkt, Untere Au 8, montags bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, ebenfalls ohne Terminreservierung.

Die Anfragen beim Kreis-Gesundheitsamt hätten in der vergangenen Woche deutlich zugenommen. "Wir sehen Handlungsbedarf und haben uns nach einem Austausch mit Gesundheitsamt und DRK dazu entschieden, die Boosterimpfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ab sofort in unseren Impfambulanzen anzubieten", sagte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) am Freitagnachmittag.

Eine aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) liege zwar noch nicht vor, aus medizinischer Sicht gebe es allerdings keinen Grund, Kinder und Jugendliche nach einem ärztlichen Beratungsgespräch nicht zu boostern. "Gerade die betroffene Altersgruppe hat allein durch den Schulbesuch viele Kontakte. Die bisherigen Studien zeigen außerdem, dass nur die dritte Corona-Impfung vor schweren Krankheitsverläufen schützen kann", sagt Dr. Walter Staaden, der ärztliche Leiter der Kreis-Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn.