Lahn-Dill-Kreis erlässt zum Jahreswechsel Böllerverbot

Die Allgemeinverfügung im Lahn-Dill-Kreis verbietet das Abbrennen von Feuerwerk an "publikumsträchtigen Orten". Archivfoto: Jochen Tack

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/HERBORN/DILLENBURG - Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung für den Lahn-Dill-Kreis erlassen, es handelt sich um ein Böllerverbot an Silvester und Neujahr an "publikumsträchtigen Orten".

Mit Blick auf erwartete hohe Ansteckungsraten durch die Omikron-Variante des Coronavirus sind zum Jahreswechsel an solchen Orten Versammlungen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Feuern untersagt.

Lesen Sie auch: Weitere Omikron-Fälle im Lahn-Dill-Kreis bestätigt

Das sind in Wetzlar beispielsweise Domplatz, Haarplatz und Schillerplatz, in Herborn unter anderem Stadtpark, Marktplatz und Schießplatz, in Dillenburg Wilhelmsplatz und Hofgarten, außerdem in Greifenstein das Burggelände. Die Verfügung nennt explizit rund 80 Orte in acht Kommunen. Sie ist hier zu finden. Sie gilt am 31. Dezember und 1. Januar und sei mit den Städten und Gemeinden abgestimmt, teilte die Verwaltung mit.

Bislang 1500 Verstöße gegen Corona-Regeln

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Lahn-Dill-Kreis vor 22 Monaten hat die Kreis-Ordnungsbehörde bislang knapp 1500 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Regeln eingeleitet. Das berichtete der Leiter der Behörde, Kreisverwaltungsdirektor Reinhard Strack-Schmalor, in einem Pressegespräch am Dienstag.