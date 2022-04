Lahn-Dill-Kreis: Flüchtlinge aufnehmen - und jetzt?

Geflüchtete aus der Ukraine auf dem Schulhof der ehemaligen Kestnerschule in Wetzlar. Sie werden vom Ankunftszentrum des Lahn-Dill-Kreises auf die Unterkünfte im gesamten Kreisgebiet verteilt. Damit das klappt, ist der Kreis auch auf private Wohnungsanbieter angewiesen. Archivfoto: Judith Muhlberg/Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Wer Geflüchteten aus der Ukraine helfen möchte, hat dafür viele Möglichkeiten. Besonders dringend werden Wohnungen gebraucht. Doch wer kann überhaupt Flüchtlinge aufnehmen? Was ist dabei zu beachten? Und: Beteiligt sich der Lahn-Dill-Kreis an den Kosten? Das Flüchtlingsbüro des Lahn-Dill-Kreises gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ich habe eine Wohnung oder ein Kinderzimmer frei und kann mir vorstellen, Flüchtlinge aufzunehmen. Wo kann ich das melden?

Bei der Wohnraumbörse des Lahn-Dill-Kreises. Angebote über freien Wohnraum nimmt das Flüchtlingsbüro per E-Mail an integration@lahn-dill-kreis.de oder telefonisch unter 06441-407 1464 entgegen. Vorzugsweise sucht der Kreis nach Häusern oder freistehenden Wohnungen.

ONLINE-HILFE UND WOHNRAUMBÖRSE Beantragung des Aufenthaltstitels und von Sozialleistungen sowie Suche nach neuem Wohnraum: www.lahn-dill-kreis.de/ukraine Informationen zur Schutzimpfung gegen das Corona-Virus auch in ukrainischer Sprache: https://tinyurl.com/mrx3eyr8 Informationen zum Leben in Deutschland und aktuelle Hilfsangeboten für Geflüchtete aus der Ukraine: www.lahn-dill-kreis.de/ukraine und https://tinyurl.com/mr8jpdr3 Sprach- und Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge: https://tinyurl.com/429a3zrj Der Lahn-Dill-Kreis sucht weiterhin privaten Wohnraum, vorzugsweise Häuser oder freistehende Wohnungen, um Geflüchtete unterbringen zu können. Angebote nimmt das Flüchtlingsbüro unter Telefon 0 64 41-4 07 14 64 oder per E-Mail an integration@lahn-dill-kreis.de entgegen.

Gibt es bestimmte Bedingungen?

Nein. Wichtig ist, dass die Geflüchteten Privatsphäre genießen können und ausreichend Schlaf- sowie Versorgungsmöglichkeiten und Hygieneeinrichtungen vorhanden sind. Die Zimmer sollten möbliert und für Familien oder Einzelpersonen geeignet sein. Gegebenenfalls sollten Haustiere erlaubt und die Wohnung barrierefrei sein. Ein bereits gemachtes Wohnraumangebot kann auch jederzeit widerrufen werden, wenn noch kein Mietvertrag unterschrieben wurde.

Ich habe dem Kreis über die Wohnraumbörse eine Wohnung oder ein Zimmer für die Flüchtlinge angeboten. Wie geht es jetzt weiter?

Aktuell melden sich die Mitarbeiter des Flüchtlingsbüros bei den Anbietern zurück. Abgeschlossener Wohnraum für die Geflüchteten hat Priorität. Diejenigen, die beispielsweise Ferienwohnungen, Einliegerwohnungen oder Wohneigentum zur Verfügung stellen möchten, werden zuerst zurückgerufen und erhalten Mietverträge. Wer andere Unterbringungsmöglichkeiten angeboten hat, bekommt zu einem späteren Zeitpunkt eine Rückmeldung. Die Mitarbeiter des Flüchtlingsbüros prüfen außerdem jedes eingehende Angebot und verschaffen sich vor Ort einen Eindruck von der Immobilie und deren Lage.

Ich habe privat Geflüchtete bei mir aufgenommen. Wo müssen sie sich jetzt registrieren?

Die Geflüchteten sollten sich alle beim Einwohnermeldeamt der Kommune anmelden, in der sie aktuell leben. Um einen Aufenthaltstitel zu erhalten, melden sich die Menschen bei der Ausländerbehörde des Lahn-Dill-Kreises. Das Formular zur Beantragung des Aufenthaltstitels ist online zu finden. Menschen, die sich im Stadtgebiet Wetzlar aufhalten, wenden sich an die Ausländerbehörde der Stadt Wetzlar unter auslaenderbuero@wetzlar.de.

Haben die Menschen auch Anspruch auf Sozialleistungen?

Damit die Menschen finanzielle Unterstützung, also Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, erhalten, können sie einen Antrag über das Flüchtlingsbüro des Landkreises stellen. Diese sind online abrufbar.

Ist die medizinische Versorgung der Menschen auch sichergestellt?

Wer über das Flüchtlingsbüro registriert ist, erhält auch einen Behandlungsschein für eine Ärztin oder einen Arzt, sodass die medizinische Versorgung sichergestellt ist.

Meine Gäste haben noch keine Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Können sie sich einfach impfen lassen?

Mit ihrem ukrainischen Pass, gegebenenfalls einem Impfausweis und der aktuellen Adresse können Impfwillige beispielsweise in eine der Impfambulanzen im Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar oder Herborn gehen. Informationen zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus sind auch in ukrainischer Sprache verfügbar. Der Lahn-Dill-Kreis stellt sie online zur Verfügung.

Die Geflüchteten haben große Sorgen. Haben sie einen Anspruch auf Sozialbetreuung?

Für registrierte geflüchtete Menschen sind die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Abteilung Soziales und Integration zuständig. Es wird um Terminvereinbarung gebeten unter integration@lahn-dill-kreis.de.

Unter den Geflüchteten, die aktuell bei mir leben, sind auch Kinder und Jugendliche. Können sie in die Kita oder Schule vor Ort gehen?

Wichtig ist, dass auch die Kinder und Jugendlichen über das Einwohnermeldeamt der Kommune, in der sich die Geflüchteten aufhalten, gemeldet werden. Die Einwohnermeldeämter geben an das Staatliche Schulamt weiter, welche Kinder und Jugendlichen berechtigt sind, eine Schule zu besuchen. Sie werden zunächst in speziellen Integrationsklassen aufgenommen. Ob und wann Kinder vor Ort eine Kita besuchen können, entscheiden die Kommunen beziehungsweise die Kita-Träger.

Meine Gäste haben auch ihr Haustier mitgebracht. Was müssen sie jetzt beachten und wer kommt für die Kosten auf?

Sind die Geflüchteten beim Lahn-Dill-Kreis offiziell registriert, übernimmt der Kreis die Tierarztkosten für eine Tollwutimpfung der Tiere. Halterinnen und Halter der Haustiere können sich per E-Mail an integration@lahn-dill-kreis.de wenden. Auch über das Kreis-Veterinäramt können die Haustiere gegen Tollwut geimpft werden. Wessen Tier noch nicht geimpft ist, kann eine E-Mail an veterinaeramt@lahn-dill-kreis.de schicken.

Mein Stromverbrauch steigt deutlich, da sich jetzt mehrere Menschen zusätzlich in meiner Immobilie aufhalten. Auch die Müllgebühren erhöhen sich. Kann ich die Mehrausgaben beim Lahn-Dill-Kreis geltend machen?

Wer Geflüchtete bei sich aufgenommen hat und diese Menschen beim Lahn-Dill-Kreis registriert sind, kann die erhöhten Kosten auch rückwirkend noch beim Flüchtlingsbüro des Landkreises geltend machen. Wer den Antrag auf Sozialleistungen stellt, kann auch die Kosten der Unterkunft angeben, die dann vom Flüchtlingsbüro an den Wohnungseigentümer gezahlt werden können.

Die Verständigung läuft aufgrund sprachlicher Barrieren schleppend. Gibt es Angebote für Sprachkurse?

Dank verschiedener Übersetzungsapps ist eine Verständigung nahezu in Echtzeit möglich. Viele wichtige Informationen zum Leben in Deutschland und aktuellen Hilfsangeboten für Geflüchtete aus der Ukraine sind auch über die Homepage in ukrainischer Sprache verfügbar. Angemeldete Personen haben auch den Zugang zu den Sprach- und Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Weitere Informationen über das Leben in Deutschland und speziell im Lahn-Dill-Kreis sind auch in ukrainischer Sprache in der Integreat-App zu finden.

Meine Gäste möchten so schnell wie möglich in eine eigene Wohnung im Lahn-Dill-Kreis ziehen. Wie kommen wir an Wohnraum?

Das Flüchtlingsbüro des Kreises unterstützt die im Lahn-Dill-Kreis registrierten Geflüchteten bei der Suche nach neuem Wohnraum. Der Bedarf dafür kann ebenfalls über ein Online-Formular angemeldet werden.

Wir können Geflüchtete nur ein bis zwei Nächte bei uns aufnehmen. Wohin sollen sich die Menschen dann wenden?

Wer eine kurzfristige Übernachtungsmöglichkeit anbietet, wird gebeten, die Geflüchteten anschließend zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung nach Gießen zu bringen. Dort werden sie über das Land Hessen offiziell registriert und versorgt. Die Menschen, die dort unterkommen, werden dann auf die hessischen Landkreise verteilt. Sie haben in diesem Fall keinen Anspruch, wieder zurück in den Lahn-Dill-Kreis zu kommen.

Wie viele Wohnungen sind bereits zur Verfügung gestellt worden?

Bis Mitte der vergangenen Woche waren 570 Wohnraumangebote bei der Kreisverwaltung eingegangen. 24 Mietverträge sind nach Kreis-Angaben auf den Weg gebracht worden. 100 Menschen würden in Wohnungen leben, die über die Wohnraumbörse angeboten wurden.

