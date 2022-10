Lahn-Dill-Kreis hilf Vereinen bei Heizkosten

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Vereine mit einer Heizanlage in eigener betrieblicher und finanzieller Trägerschaft sollen vom Lahn-Dill-Keis schnell und unbürokratisch mit 500 Euro unterstützt werden. So hat es der Kreisausschuss beschlossen. Das Geld stamme aus dem Vereins-Notfall-Fonds, heißt es in einer Pressemitteilung. Vereine in der Stadt Wetzlar müssen sich direkt an diese wenden. Alle anderen im Kreis können die finanzielle Unterstützung bis zum 31. Oktober 2022 beantragen. Weitere Informationen und der Antrag sind auf https://tinyurl.com/v8ednp97 zu finden. Bis zum Jahresende schüttet der Lahn-Dill-Kreis die finanzielle Unterstützung aus. Nach Angaben von Landrat Wolfgang Schuster (SPD) erfolgt die Förderung unabhängig von der Art der Heizung.