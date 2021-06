2 min

Lahn-Dill-Kreis: Impfzentrum wird Ende September schließen

Das Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Lahnau wird in knapp vier Monaten schließen. Danach liegt das Impfen komplett in der Hand der Haus- und Betriebsärzte.

Tobi Manges