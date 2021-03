Lahn-Dill-Kreis: Inzidenz jetzt über 200

Der Lahn-Dill-Kreis hat den Inzidenzwert von 200 überschritten. Foto: Tom Weller/dpa

LAHN-DILL-KREIS - Der Lahn-Dill-Kreis hat nach Informationen unserer Redaktion am Freitag den Inzidenzwert von 200 überschritten. Deshalb soll in der kommenden Woche wohl kein regulärer Schulbetrieb stattfinden - außer für Abschlussklassen.

In den nächsten Stunden wird das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises eine entsprechende gesundheitsfachliche Anordnung erlassen. Lediglich die Abschlussklassen sollen noch ins Klassenzimmer dürfen. Die Jahrgänge 1 bis 6, die seit Ende Februar im Wechselmodell unterrichtet werden, sollen zuhause bleiben.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) hatte sich zuletzt trotz hoher Inzidenzwerte mehrfach für den Präsenzunterricht ausgesprochen. Noch am Donnerstag hatte er in einer Videobotschaft auf der Facebook-Seite des Lahn-Dill-Kreises erklärt, dass der Präsenz- oder Wechselunterricht auch bei einer hohen Inzidenz noch vertretbar sei, wenn es keine größeren Corona-Ausbrüche an den Schulen gäbe.

Seinen Satz "Sollten Sie als Eltern Angst haben, lassen Sie Ihr Kind zuhause" hatte die Pressestelle des Kreises am Donnerstag so kommentiert: "Die Aussage von Herrn Schuster steht im Zusammenhang mit einer Inzidenz von mehr als 200 für den Lahn-Dill-Kreis, die nicht mehr auszuschließen ist." Dieser Fall ist jetzt offenbar eingetreten.

Im Landkreis Gießen hatten Gesundheitsamt und Staatliches Schulamt schon am Donnerstag wegen steigender Corona-Zahlen angeordnet, dass ab Montag kein Präsenzunterricht mehr stattfinden soll. Auch dort sind lediglich die Abschlussklassen ausgenommen, denen vor dem Unterricht ein Test angeboten werden soll. Zudem soll es in Gießen eine Notbetreuung geben.

