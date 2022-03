Lahn-Dill-Kreis: Novavax-Impfstoff auch in den Ambulanzen

Die Ständige Impfkommission empfiehlt bisher nur die Grundimmunisierung mit Nuvaxovid. Booster-Impfungen mit diesem Impfstoff sind nur in medizinisch begründeten Einzelfällen möglich. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

WETZLAR/HERBORN - Der Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax ist ab Samstag in den beiden Impfambulanzen des Lahn-Dill-Kreises in Herborn und Wetzlar verfügbar. Bisher war die Impfung mit dem Novavax-Vakzin im Kreis ausschließlich bei Sonderterminen möglich.

"Aufgrund der geringen Nachfrage steht genug Impfstoff zur Verfügung, um Nuvaxovid auch in den Regel-Impfbetrieb in den Ambulanzen mitaufzunehmen", wird Stefan Thielmann vom Deutschen Roten Kreuz, der die Impfambulanzen leitet, in einer Pressemitteilung des Kreises zitiert.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt bisher nur die Grundimmunisierung mit Nuvaxovid. Booster-Impfungen mit diesem Impfstoff sind nur in medizinisch begründeten Einzelfällen möglich.