Lahn-Dill-Kreis: Sonderimpfaktion für Kinder im Impfzentrum

Im Impfzentrum in Lahnau können sich Kinder zwischen 12 und 16 Jahren am Wochenende impfen lassen. Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kinder zwischen 12 und 16 Jahren können sich am Wochenende im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Lahnau gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilte der Lahn-Dill-Kreis am Montag mit.

Die Sonderimpfaktion findet am Samstag (31. Juli) und am Sonntag (1. August) jeweils von 8 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Beide Elternteile bzw. Sorgeberechtigte müssen der Impfung ihres Kindes zustimmen, mindestens ein Sorgeberechtigter muss anwesend sein. Auch das Kind sollte einwilligungsfähig sein, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech.

Mit den Sonderterminen wolle der Kreis Schülerinnen und Schülern schon in den Ferien die Möglichkeit zur Erstimpfung bieten, damit möglichst schnell im neuen Schuljahr der volle Impfschutz besteht.

Der Kreis kündigte an, dass es möglicherweise weitere Sondertermine für Kinder geben könnte - je nachdem wie groß das Interesse am Wochenende sein wird.