Lahn-Dill-Kreis sucht Gastfamilien für junge Ukrainer

Ein neunjähriges Mädchen aus der Ukraine sitzt in einer Notunterkunft auf ihrem Feldbett. Foto: Boris Roessler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Unter den Menschen, die täglich vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, seien hauptsächlich Frauen mit Kindern. Der Lahn-Dill-Kreis erwarte in den kommenden Wochen jedoch auch viele Kinder und Jugendliche, die sich ohne einen Elternteil auf den Weg gemacht haben. Diese müssten besonders geschützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Deshalb sucht die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe der Kreisverwaltung Gastfamilien, die Minderjährigen vorübergehend einen sicheren Ort bieten, bis deren Perspektive geklärt ist.

Je nach Alter und Betreuungsbedarf vermittelt das Jugendamt die Kinder und Jugendliche in geeignete Wohnformen. Die Gastfamilien sollten den Minderjährigen ein eigenes Zimmer als Rückzugsraum bieten und sicherstellen, dass die eigenen beruflichen Verpflichtungen mit der Betreuung zu vereinbaren sind. Vor allem aber sollten die potenziellen Gasteltern "ihr" Kind herzlich bei sich aufnehmen.

Als Gastfamilie kommen Familien, Paare oder Alleinstehende infrage. Mit der Begleitung und Unterstützung des Jugendamtes bieten sie den Minderjährigen aus der Ukraine ein temporäres neues Zuhause.

Bewerben bei der

Kinder- und Jugendhilfe

Wer sich vorstellen kann, unbegleitete Kinder oder Jugendliche zu unterstützen, sollte sich an die Kinder- und Jugendhilfe Lahn-Dill-Kreis wenden mit dem Stichwort: "Bewerbung als Gastfamilie für unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine". Das ist zum einen per E-Mail an Jugendhilfe@lahn-dill-kreis.de möglich. Zum anderen können Interessierte sich unter Telefon 0 27 71-4 07 60 00 sowie 0 64 41-4 07 15 00 melden.

Interessierte Gastfamilien aus dem Stadtgebiet Wetzlar wenden sich bitte an das Jugendamt der Stadt.