Lahn-Dill-Kreis: Täglich Kinder-Impfungen im Impfzentrum

Die Kinder und Jugendlichen erhalten ausschließlich die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech. Symbolfoto: Harald Kaster

LAHN-DILL-KREIS - Im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Lahnau können sich Kinder ab 12 Jahren ab sofort täglich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilte der Kreis am Dienstagnachmittag mit.

An den vergangenen beiden Wochenenden hatte es zwei Sonderimpfaktionen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren gegeben. Der Ansturm war vor allem am Auftakt-Wochenende groß : Die Warteschlange vor der Lahnauhalle zog sich zeitweise über 200 Meter. Insgesamt wurden nach Kreis-Angaben mehr als 600 Kinder und Jugendliche geimpft. Nun geht das Angebot in den Regelbetrieb über.

"Natürlich gibt es Familien, die jetzt während der Ferien im Urlaub sind, auch ihnen möchten wir es so einfach wie möglich machen, ihre Kinder impfen zu lassen, wenn sie dies möchten", wird Landrat Wolfgang Schuster in einer Pressemitteilung zitiert. "Die Aufnahme der Kinderimpfungen in den Regelbetrieb macht das leichter."

ÖFFNUNGSZEITEN DES IMPFZENTRUMS Geänderte Öffnungszeiten vom 9. bis 16. August 2021: · Montag, 9. August 2021 bis Freitag, 13. August 2021, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr · Samstag, 14. August 2021, 14:00 bis 21:00 Uhr · Sonntag, 15. August 2021, 14:00 bis 21:00 Uhr · Montag, 16. August 2021, 09:00 bis 17:00 Uhr. Ab Dienstag, 17. August 2021 gelten wieder die bereits bekannten, regulären Öffnungszeiten: täglich von 07:00 bis 21:00 Uhr.

Eine Anmeldung für die Impfung ist nicht erforderlich. Voraussetzung für die Impfung ist die Zustimmung beider Sorgeberechtigter, von denen mindestens eine oder einer bei der Impfung anwesend sein muss. Auch das Kind sollte Einwilligungsfähigkeit haben.

Die Kinder und Jugendlichen erhalten ausschließlich die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech - unabhängig davon, welcher Impfstoff am jeweiligen Tag beim "Impfen ohne Termin" im Impfzentrum verwendet wird.

Hier gibt es die Einwilligungserklärung sowie den Anamnesebogen zum Herunterladen.

Eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren gibt es noch nicht - ausgenommen sind junge Menschen mit Vorerkrankungen oder besonderen Gefährdungen im familiären Umfeld. Eltern können der Impfung ihrer Kinder aber nach einem Aufklärungsgespräch mit einem Arzt zustimmen.

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren konnten sich in Hessen übrigens schon länger zum Impfen anmelden. Viele starten in diesem Alter mit einer Ausbildung und sind arbeitsbedingt einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Deshalb empfehlen Experten die Impfung.