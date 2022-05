Lahn-Dill-Kreis: Trickdiebe schlagen in Supermärkten zu

In Dietzhölztal-Ewersbach, Dillenburg-Frohnhausen und Ehringshausen waren Trickdiebe unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH/DILLENBURG-FROHNHAUSEN/EHRINGSHAUSEN - Gleich dreimal haben dreiste Trickdiebe am Wochenende in Einkaufsmärkten in Ewersbach, Frohnhausen und Ehringshausen zugeschlagen und dabei rund 850 Euro erbeutet. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit. In allen Fällen habe, so die Polizei weiter, ein Unbekannter die Geschädigten in geschickter Weise abgelenkt, während ein Zweiter die Gelegenheit nutze, in den Einkaufswagen griff und sich die Geldbörsen schnappte. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei Dillenburg unter 02771-9070 oder der Polizei Herborn 02772-47050 zu melden.

In Ewersbach schlugen die Diebe gegen 15.10 Uhr am Samstagnachmittag im Rewe-Markt im Storchweg zu. Im Einkaufsmarkt in der Frohnhäuser Industriestraße stahlen die Langfinger derweil zwischen 14.55 und 15.10 Uhr die Geldbörse einer 56-Jährigen aus dem Einkaufskorb im Wagen. Wenige Stunden zuvor hatten indes Unbekannte gegen 12.25 Uhr im Einkaufsmarkt in der Kölschhäuser Straße in Ehringshausen eine 83-jährige Seniorin bestohlen. Auch sie wurde während ihres Einkaufs von einem Mann angesprochen, der sie ablenkte, während ein Zweiter die Geldbörse stahl.

Die Seniorin aus Ehringshausen konnte die Diebe: Der erste Unbekannte soll 25-30 Jahre alt und 170-175 cm groß sein; er war von normaler Statur, trug schwarze Haare, einen dunklen Vollbart und war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, blauen Jeans, schwarzen Sportschuhen und einer schwarze Basecap; er trug einen Ohrring im rechten Ohr.

Der zweite Unbekannte war ebenfalls 25-30 Jahre alt, schlank und 170 - 175 cm groß. Er hatte kurze, an den Seiten abrasierte, schwarze Haare und war bekleidet mit einer blauen Steppjacke, blauen Jeans und weißen Sportschuhen.