5 min

Lahn-Dill-Kreis unter Druck: 6300 Impfungen pro Woche

Mit zwei neuen Impfambulanzen in Herborn und Wetzlar will der Landkreis bis 5. Dezember den Impfturbo zünden. Landrat Schuster übt massive Kritik an Bundes- und Landesregierung.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg