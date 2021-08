Lahn-Dill-Kreis: Weitere Sonderimpfaktion für Kinder

Im Lahn-Dill-Kreis wird es erneut eine Sonderimpfaktion für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren geben. Foto: Oliver Berg/dpa

WETLAR/DILLENBURG/LAHNAU-WALDGIRMES - Im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Lahnau wird es am kommenden Wochenende erneut eine Sonderimpfaktion für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren geben. Das teilte der Kreis am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Bei der ersten Sonderimpfaktion am vergangenen Wochenende hatte der Ansturm die Erwartungen der Verantwortlichen übertroffen: Rund 500 Kinder wurden geimpft. Die Warteschlange vor der Lahnauhalle war zeitweise über 200 Meter lang. Statt wie ursprünglich geplant zwei Impfstraßen für die Kinder zu reservieren, wurden kurzerhand vier bzw. fünf Impfstraßen geöffnet.

Schon am Sonntagmittag hatte Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey angekündigt, dass man zeitnah über eine weitere Sonderimpfaktion beraten wolle. "Aufgrund des großen Ansturms haben wir uns schnell entschieden, die Kinderimpfaktion am kommenden Wochenende zu wiederholen", so Zey am Dienstag.

Der Ablauf wird am Wochenende der gleiche sein wie schon beim ersten Mal: Am Samstag (7. August) und am Sonntag (8. August) können Kinder mit ihren Eltern jeweils zwischen 8 und 12 Uhr ohne Termin zum Impfzentrum in Lahnau kommen. Beide Elternteile, bzw. Sorgeberechtigte müssen der Impfung ihres Kindes zustimmen. Ein Sorgeberechtigter muss anwesend sein. Auch das Kind selbst muss in die Impfung einwilligen.

Verwendet wird ausschließlich der Biontech-Impfstoff, der in Deutschland für Kinder ab 12 Jahren zugelassen ist. Eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren gibt es noch nicht - ausgenommen sind Kinder mit Vorerkrankungen. Nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch ist die Impfung aber möglich. Dafür sollen auch am kommenden Wochenende wieder Kinder- und Jugendärzte im Impfzentrum sein, kündigte Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey an.

Den Termin für die Zweitimpfung erhält man direkt beim Check-Out im Impfzentrum.